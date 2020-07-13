В Екатеринбурге начинается сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра

Заксобрание Свердловской области сегодня зарегистрировало инициативную группу граждан, которые выступают за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Активисты разработали соответствующий законопроект и теперь у них есть 60 дней, чтобы собраться 10 тысяч подписей жителей в свою поддержку. В этом случае инициатива будет рассмотрена областными депутатами, – сообщил один из организаторов инициативной группы Владислав Постников.
Напомним, политические активисты уже не в первый раз пытаются вернуть прямые мэрские выборы. Так, в декабре прошлого года с такой инициативой выступил свердловский депутат Вячеслав Вегнер, но Заксобрание отклонило его законопроект большинством голосов. Тогда среди аргументов в пользу действующей «конкурсной» системы избрания мэров называлась экономия денег и отсутствие рисков избрания некомпетентного главы.
Инициативные граждане несколько раз подавали заявление в избирком о проведении в регионе референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав, но каждый раз получали отказ из-за ошибок в документах.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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