В Екатеринбурге начинается сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра

Заксобрание Свердловской области сегодня зарегистрировало инициативную группу граждан, которые выступают за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Активисты разработали соответствующий законопроект и теперь у них есть 60 дней, чтобы собраться 10 тысяч подписей жителей в свою поддержку. В этом случае инициатива будет рассмотрена областными депутатами, – сообщил один из организаторов инициативной группы Владислав Постников.

Напомним, политические активисты уже не в первый раз пытаются вернуть прямые мэрские выборы. Так, в декабре прошлого года с такой инициативой выступил свердловский депутат Вячеслав Вегнер, но Заксобрание отклонило его законопроект большинством голосов. Тогда среди аргументов в пользу действующей «конкурсной» системы избрания мэров называлась экономия денег и отсутствие рисков избрания некомпетентного главы.

Инициативные граждане несколько раз подавали заявление в избирком о проведении в регионе референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав, но каждый раз получали отказ из-за ошибок в документах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

В центре Екатеринбурга автобус с пассажирами вылетел с дороги и врезался в дерево (ФОТО, обновлено). / Екатеринбургские пенсионеры пожаловались на сгоревшие льготы из-за жесткого условия транспортников. / Водителя грейдера, раскопавшего перекресток 8 Марта-Малышева, сморило от жары (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»