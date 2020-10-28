В заксо опять откладывают рассмотрение законопроекта о прямых выборах мэров – теперь на начало декабря

Свердловский парламент может отложить рассмотрение народной инициативы о возвращении прямых выборов мэра до начала декабря.

Как рассказала «Новому Дню» председатель заксобрания Людмила Бабушкина, повестка на заседание 17 ноября еще не сформирована, ее определят на совете заксо 5 ноября. «Но уже сейчас есть предположение, что все комитеты сделают упор на рассмотрение проекта бюджета на 2021 год. Это правильно, потому что мы бюджет должны принять. Сроки рассмотрения законопроекта [народной инициативы] еще не прошли, мы вполне можем, если комитет [по региональной политике и развитию МСУ] не будет готов, рассмотреть проект в начале декабря», – сообщила спикер.

По ее словам, комитеты заксо уже приступили к работе. После выявленного случая коронавируса у сотрудника аппарата все депутаты прошли тестирование. «Пока еще не все мне принесли справки. Но у подавляющего большинства, больше 40 человек, отрицательный результат теста на коронавирус», – добавила Людмила Бабушкина.

Как уже сообщал «Новый День», в июле этого года заксобрание зарегистрировало инициативную группу граждан, которые выступают за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Авторы народного законопроекта смогли за два месяца собрать более 13 тысяч подписей жителей в свою поддержку, а затем успешно преодолели этап проверки на подлинность подписных листов. Теперь инициативу должны рассмотреть депутаты областного парламента. Предполагалось, что законопроект о возвращении прямых выборов мэра заксобрание рассмотрит 27 октября, но заседание было перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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