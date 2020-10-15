Шесть депутатов заксо ушли на удаленку из-за контакта с Covid-19

В заксобрании Свердловской области выявлен случай коронавируса. Как сообщил «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, заболел один из сотрудников аппарата свердловского парламента. С ним контактировали шесть депутатов, речь идет о составе одного из комитетов заксо.

«Выявили вирус случайно, во время планового тестирования. Как я понимаю, человек переносил бессимптомно. Всех депутатов, кто с ним общался, перевели на удаленку. По истечении 8 дней у них также возьмут тесты на коронавирус, и если будут отрицательные результаты, они смогут вернуться к работе», – рассказал собеседник агентства, добавив, что он не входит в число контактных.

Сегодня совет заксобрания также принял решение перенести очередное заседание с 27 октября на 17 ноября. Но, по словам Вегнера, это не связано с угрозой распространения коронавируса. «Это связано с подготовкой принятия нового бюджета. В ближайшие недели будет очень плотный график работы у депутатов, назначены согласительные комиссии. В повестке заседания на 27 октября было порядка 20 вопросов. Их можно перенести на ноябрь. Только тогда провести следующее заседание в два дня», – сообщил парламентарий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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