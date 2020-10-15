В свердловском парламенте объяснили перенос заседания бюджетным процессом

В заксобрании Свердловской области прокомментировали перенос очередного заседания с 27 октября на 17 ноября. Решение было принято сегодня на совете заксо под председательством спикера Людмилы Бабушкиной.

«Как подчеркнула председатель заксо, на первое заседание в ноябре планируется вынести ряд значимых вопросов. Так, ожидается, что с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выступит губернатор Евгений Куйвашев. На этом же заседании планируется в первом чтении рассмотреть проект областного бюджета и создать временную согласительную комиссию по уточнению его параметров ко второму и третьему чтению законопроекта», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного парламента.

О выявленном случае коронавируса в аппарате заксо в сообщении не упоминается. Но отмечается, что Людмила Бабушкина «обратила внимание депутатов на необходимость строго соблюдать санитарные нормы и ограничения: носить защитные маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, сокращать количество личных контактов».

Ранее стало известно, что на удаленный формат работы переведен комитет по социальной политике, куда входят семь депутатов. Шесть из них контактировали с зараженным сотрудником. Сейчас парламентарии находятся под наблюдением, через неделю они должны стать тест на коронавирус.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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