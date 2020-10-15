Комитет по соцполитике заксо ушел на карантин из-за коронавируса

Комитет по социальной политике свердловского заксобрания временно находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником аппарата.

Председатель комитета Вячеслав Погудин в беседе с «Новым Днем» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Но напомнил, что в Свердловской области сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, и призвал жителей бережнее относится к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.

Депутат Евгений Зяблицев подтвердил агентству, что члены комитета находятся на удаленке. «Лично я не общался с заболевшим сотрудником аппарата, общался только мой помощник. Поэтому у меня риск заражения совсем небольшой. Другие мои коллеги контактировали с этим человеком. Насколько я знаю, на них наложили какие-то ограничения», – сообщил парламентарий.

В комитете по социальной политике работают семь депутатов. Помимо Погудина и Зяблицева в него входят Владимир Радаев, Александр Серебренников, Анатолий Никифоров, Анатолий Марчевский и Егор Шаламовских.

Заседание заксобрания Свердловской области, ранее назначенное на 27 октября, было перенесено на 17 ноября. По словам депутата Вячеслава Вегнера, перенос связан не с ситуацией по коронавирусу в парламенте, а с плотным графиком согласительных комиссий по бюджету на 2021 год.

В пресс-службе заксобрания пообещали дать официальный комментарий в ближайшее время.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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