Заксо приняло к рассмотрению «Народную инициативу» о прямых выборах

Депутаты свердловского заксобрания приняли к рассмотрению народную законодательную инициативу о возвращении в городах региона всенародных прямых выборов мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед заксо выступил вице-спикер Виктор Якимов. Он напомнил, что 10 сентября инициативная группа внесла в заксо законопроект, пояснительную записку к нему, 3065 подписных листов с подписями граждан и итоговый протокол. По результатам проверки 11 723 подписи признаны действительными, подписные листы оформлены без нарушений. Таким образом, имеются все необходимые основания для принятия его к рассмотрению законодательным собранием. За это предложение проголосовал 41 депутат, против – один.

Ответственным за подготовку народного законопроекта к рассмотрению назначен комитет по развитию местного самоуправления. В этот комитет до сегодняшнего дня входили четыре единоросса: бывший управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, бывший глава города Серова Владимир Анисимов, член президиума регионального политсовета ЕР Алексей Коробейников, врач Михаил Голованов и один коммунист – Александр Ладыгин. Сегодня к ним добавился еще один единоросс – бывший глава Ивделя Петр Соколюк.

Единственным, кто пожелал выступить, стал депутат Вячеслав Вегнер. Сначала он заявил, что был и остается сторонником прямых выборов: «Мы все с вами единым строем выбираем нашего президента. Заявления моих коллег, что мы выберем очередного дебила, мне кажется несостоятельным. Да, однажды мы выбрали популиста. Но мы же не ошиблись, когда выбирали президента, когда выбирали губернатора?». Однако после этого депутат решительно отметил, что народный законопроект ему не нравится. Возвращать выборы, по его словам, нужно, но каждый муниципалитет должен решать этот вопрос самостоятельно, а в «народном» законопроекте предлагается вернуть их всем сразу.

Его прервал депутат Владимир Терешков, который отметил: «Эмоциональное выступление коллеги относится уже к следующему этапу, по сути законопроекта, а сегодня мы принимаем стратегическое решение, рассматриваем ли мы народную инициативу в принципе». На этом дискуссия завершилась.

Напомним, авторы законопроекта подали в заксо 13 тысяч подписей жителей области, поддержавших инициативу о возврате прямых выборов мэров. По закону необходимо было собрать 10 тысяч, но общественники решили перестраховаться, и в итоге успешно преодолели этап проверки подлинности подписей. К слову, народную инициативу прокомментировали Дмитрий Песков и Николай Цуканов. Полпред президента отметил, что некоторая дополнительная мотивация для избранного чиновника все же есть. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что мнение горожан в таком вопросе должно быть учтено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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