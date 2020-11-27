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Пятница, 27 ноября 2020, 16:22 мск

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Депутат Пирожков представит «народный законопроект» про выборы мэра в заксобрании

На следующей неделе в заксобрании все-таки начнут рассматривать «народный законопроект» о прямых выборах глав городов.

Вопрос уже числится в проекте повестки заседания комитета по региональной политике и МСУ, которое состоится 3 декабря. Докладчиком заявлен депутат ЕГД Андрей Пирожков. Содокладчиком – член комитета, единоросс Петр Соколюк, которого, напомним, выбрали депутатом только в сентябре. До этого он 20 лет руководил Ивделем, причем избирался и напрямую, и по конкурсу. В повестке заявлено только первое чтение.

Напомним, авторы законопроекта подали в заксо 13 тысяч подписей жителей области, поддержавших инициативу о возврате прямых выборов мэров. По закону необходимо было собрать 10 тысяч, но общественники решили перестраховаться, и в итоге успешно преодолели этап проверки подлинности подписей. 13 октября депутаты свердловского заксобрания приняли к рассмотрению народную законодательную инициативу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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