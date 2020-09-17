Глава Ивделя покинул свой пост

Городская дума Ивделя сегодня, 17 сентября, приняла досрочную отставку главы города Петра Соколюка, избранного депутатом областного заксобрания.

Как рассказала «Новому Дню» председатель думы Татьяна Кузьмина, на заседании присутствовали 10 из 13 депутатов. Трое отсутствовали по уважительным причинам, остальные единогласно проголосовали за то, чтобы отпустить главу на новое место работы. Временно исполнять обязанности мэра Ивделя будет первый заместитель Соколюка – Татьяна Браун, затем новый глава будет избран по конкурсу.

Отметим, Петр Соколюк будет далеко не первым бывшим мэром в заксобрании. В нынешнем созыве уже работают бывший глава Каменска-Уральского Виктор Якимов, бывший глава Серова Владимир Анисимов, бывший глава Берёзовского Вячеслав Брозовский, бывшая глава Ирбитского района Елена Трескова.

Ивдель, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Ивдель, Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

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