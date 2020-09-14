За победителя на довыборах в заксо проголосовали около 10% избирателей

В Краснотурьинском одномандатном округе Свердловской области явка на довыборы депутата заксо осталась низкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 124 828 избирателей, внесенных в списки, проголосовали только 19,23%. Из них досрочно сделали свой выбор 5 188 человек, проголосовали вне помещений участков – 2 371.

Победителем, по предварительным данным, оказался глава города Ивдель Петр Соколюк, выдвинутый партией «Единая Россия». Он набрал 12 606 или 51,89% голосов от числа пришедших на выборы. На втором месте – коммунист Николай Заморин: 4 330 или 17,82% голосов. Довольно высокий результат показал справоросс Андрей Бычков: 4 047 (16,66%). Либерал-демократ Антон Гусев, который не потратил на кампанию ни копейки, получил 2 158, или 8,88% голосов избирателей.

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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