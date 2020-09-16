Избирком предложил мэру Ивделя Соколюку написать заявление об отставке

Мэр Ивделя Петр Соколюк в ближайшие дни должен сложить с себя полномочия главы муниципалитета. Это связано с тем, что Краснотурьинская окружная избирательная комиссия подвела окончательные итоги довыборов в заксобрание Свердловской области. Ее решение уже официально опубликовано.

В нем говорится, что за Петра Соколюка, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовали 12 608 человек. За его ближайшего соперника, коммуниста Николая Заморина, – 4 330, за эсера Андрея Бычкова – 4 047, за либерал-демократа Антона Гусева – 2 158. Никаких жалоб в окружной избирком и нижестоящие комиссии не поступило.

В связи с этим окружная комиссия постановила признать Петра Соколюка избранным депутатом заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16. Также решено предложить ему не позднее 18 сентября представить в Краснотурьинскую ТИК документы об освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом депутата заксо, – то есть с должностью мэра Ивделя.

Напомним, довыборы в заксо состоялись в минувшее воскресенье, 13 сентября. Из 124 828 избирателей, внесенных в списки, проголосовали только 19,23%.

Краснотурьинск, Ивдель, Евгения Вирачева

Краснотурьинск, Ивдель. Другие новости 16.09.20

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