Новый депутат заксо Соколюк принес присягу

Сегодняшнее заседание заксобрания Свердловской области началось с того, что принес присягу бывший мэр Ивделя Петр Соколюк, избранный депутатом в единый день голосования 13 сентября.

Как уже писал «Новый День», на довыборы по Краснотурьинскому одномандатному округу Соколюка выдвинула «Единая Россия». Явка была не слишком высокой – из 124 828 избирателей, внесенных в списки, проголосовали только 19,23%. Из них Петра Соколюка поддержали почти 52%.

Отметим, Петр Соколюк будет далеко не первым бывшим мэром в заксобрании. В нынешнем созыве уже работают бывший глава Каменска-Уральского Виктор Якимов, бывший глава Серова Владимир Анисимов, бывший глава Берёзовского Вячеслав Брозовский, бывшая глава Ирбитского района Елена Трескова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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