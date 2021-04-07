Еще один мэр попытается уйти в депутаты

Глава еще одного свердловского муниципалитета решил сменить кресло мэра на мандат депутата законодательного собрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, документы для участия в праймериз подал глава Кировграда Александр Оськин. Он намерен избираться по Кировградскому же одномандатному округу.

Отметим, Оськин – не единственный градоначальник, который хочет стать депутатом. Ранее на праймериз ЕР заявился мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Еще больше бывших муниципальных глав в действующем составе: Петр Соколюк (Ивдель), Виктор Якимов (Каменск-Уральский), Владимир Анисимов (Серов), Вячеслав Брозовский (Берёзовский), Елена Трескова (Ирбитский район).

Кировград, Евгения Вирачева

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