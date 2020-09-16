Цуканов: «Если после выборов мэра Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я первый проголосую»

Уральский полпред президента Николай Цуканов прокомментировал вопрос возвращения прямых выборов мэра, который обсуждается в Свердловской области. Активисты, напомним, собрали нужное число подписей, сейчас идет процесс их проверки. «Это такая ситуация, которая назрела? Выборы завтра изменят экономическую ситуацию? Произойдет чудо, изменится облик города, система управления, решатся транспортные вопросы, если будет избран мэр, а не назначен? Если человек мотивирован, не относится формально к своей работе, не вижу разницы, избран он или назначен», – сказал Цуканов.

По его словам, некоторая дополнительная мотивация для избранного чиновника все же есть. «Ты разделяешь ответственность с жителями в какой-то мере. Наверно, приятнее чиновнику работать, когда он получил поддержку на выборах. Но маловероятно, что это как-то отразится на успехах или неудачах. Опираться на мнение жителей ничто не мешает и сегодня любому сити-менеджеру. Реагировать на запросы, обращения», – добавил он.

Цуканов уточнил, что если в Свердловской области будет принято решение, полпредство согласится с ним, но усомнился, что это на что-то повлияет. «Если завтра пройдут выборы и Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я сам первый побегу и проголосую. Но я сомневаюсь, что это произойдет», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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