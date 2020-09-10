Песков оценил инициативу по возвращению прямых выборов мэров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сегодня дает пресс-конференцию, прокомментировал инициативу екатеринбуржцев по возврату прямых выборов мэров.

Он отметил, что мнение горожан в таком вопросе должно быть учтено, но стоит подождать завершения процедуры, то есть решения депутатов заксобрания. «Были ситуации, когда руководитель региона и мэр крупнейшего города региона фактически находились в положении противостояния друг с другом... Чаще всего это не была здоровая конкуренция, это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, все это длилось годами», – сообщил Песков.

Напомним, сегодня активисты отнесли в заксобрание более 13 тысяч подписей жителей Свердловской области за возврат прямых выборов мэров. После проверки документов инициативу вынесут на обсуждение в заксобрание, итоговое решение остается за депутатами.

Активисты несут подписи в заксо

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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