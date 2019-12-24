«Вам жену не мамка в подворотне выбирает», – депутат безуспешно попытался вернуть прямые выборы мэра

Депутаты заксобрания отклонили в первом чтении законопроект Вячеслава Вегнера о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат снова, как и на заседании профильного комитета, провел аналогии с выбором супруги. По его словам, можно самому выбрать человека, с которым будешь вместе расти и развиваться всю жизнь. А можно получить «суррогат»: «Пойти в подворотню, и там мамка перед вами трех отобранных девчонок выставит».

Он также заявил, что отсутствие прямых выборов ведет к отсутствию новых игроков в политике, потому что молодым людям негде учиться отстаивать свою позицию и завоевывать сторонников. «В итоге мы имеем засилье во власти комсомольцев 70-х годов», – отметил Вегнер.

Депутаты, однако, его аналогии развивать не стали. Они поинтересовались, почему он не представил отзыв городской думы Екатеринбурга и главы города на свой законопроект.

Тем не менее, 8 депутатов все же проголосовали за, 28 – против, пять не голосовали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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