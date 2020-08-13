Сборщики подписей за возвращение мэрских выборов ищут волонтеров

Активисты «Народной инициативы» объявили набор волонтеров для работы в уличных кубах. В ближайшую субботу, когда в Екатеринбурге будет отмечаться День города, они планируют развернуть сразу пять точек сбора подписей. Желающим помочь предлагается заполнить специальные анкеты.

«Каждую неделю мы увеличиваем число точек и географию сбора. Для того чтобы не сбавлять темпы и наращивать мощности, нам нужны еще люди. Если вы любите свой город, нашу область, у вас есть несколько часов в неделю свободного времени, и вы хотите помочь нам, заполните, пожалуйста, анкету волонтера! Мы гарантируем вам, это будет незабываемый и уникальный опыт», – говорится в телеграм-канале «Народной инициативы».

Как уже сообщал «Новый День», активисты собирают подписи в поддержку законопроекта о возвращении прямых мэрских выборов на территории Свердловской области. На сегодняшний день они собрали более 6 тысяч подписей из необходимых 10 тысяч. К сборщикам несколько раз приходила полиция и указывала на проведение несогласованного пикета. По решению суда организатор инициативной группы, екатеринбургский депутат Андрей Пирожков оштрафован на 20 тысяч рублей. В итоге активистам пришлось «обезличить» кубы и отказаться от любой символики инициативы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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