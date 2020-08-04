МОБ с полицией выгоняет волонтеров, собирающих подписи за прямые выборы мэра (ФОТО)

Представители министерства общественной безопасности снова пытаются выгнать волонтеров, собирающих подписи за возврат прямых выборов мэра. И на этот раз чиновников сопровождают полицейские. Претензии – к кубам, установленным на местах сбора.

Как сообщается в пабликах «Народной инициативы», сотрудники МОБа в сопровождении полиции пришли в две точки: в сквер у драмтеатра и на Южный автовокзал в Екатеринбурге. В «Фейсбуке» опубликован стрим с Октябрьской площади, где сотрудник МОБа Виталий Сорокин требует убрать куб. «Я понимаю, что у вас сбор подписей, но в соответствии с законом я вам зачитываю. Пикетирование – форма публичного выражения мнения, осуществляемая без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а так же, смотрите, быстровозводимые конструкции», – объясняет он.

Волонтеры в ответ заявляют, что у них нет никакой агитации, они не проводят пикет, а в соответствии с областным законодательством они имеют право использовать куб при сборе подписей. Сотрудник МОБа заявляет, что дает две минуты на то, чтобы волонтеры добровольно свернули куб.

Волонтеры сначала отказались собирать куб, но затем требование выполнили – убрали куб и вывернули футболки. Волонтеры у южного автовокзала, куда вместе с членом Моба пришли четверо полицейских, поступили аналогично.

В МОБе официально подтвердили мероприятия у кубов по сбору подписей. «Специалисты регионального Министерства общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции ведут работу по указанным адресам на основании нарушения ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Действие расценивается как публичное мероприятие, организаторы которого не уведомили министерство о его проведении. Его организаторов и участников попросили прекратить мероприятие», – сообщили в министерстве «Новому Дню».

Напомним, аналогичные требования МОБ уже выдвигал на третий день сбора подписей. Тогда чиновники были без полиции и просто ушли. Кроме того, тогда сбор подписей был организован, несмотря на то, что «Областная газета» не опубликовала соответствующий законопроект, теперь же документ опубликован, подписи собираются в соответствии с законом, всего необходимо 10 тысяч подписей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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