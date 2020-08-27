Сборщика подписей за прямые выборы мэров оштрафовали на 10 тысяч рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тысяч рублей Алексея Карамузина – одного из тех, кто собирал подписи под законопроектом о возвращении прямых выборов мэров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активиста обвинили в нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий. В суде прозвучали те же аргументы, которые использовались во время разбирательства по делу другого сборщика подписей – депутата гордумы Андрея Пирожкова. Свидетель-полицейский заявил, что куб, в котором собирали подписи, – это средство агитации, так как на нем были написаны призывы. И поэтому волонтеры проводили пикет, а использование конструкций на пикете возможно только после подачи уведомления в министерство общественной безопасности. Он также указал, что если бы куб нужен был только для удобства граждан, то можно было обойтись без таких картинок.

Адвокат Карамузина Антон Косачев пояснил, почему не согласен с решением суда. «По версии полиции, после требования к Карамузину прекратить участие в мероприятии, он все равно продолжил. Однако, как следует из рапорта сотрудника МОБ Щетинина и видеозаписи мероприятия, Карамузин после выдвинутого требования подписи не собирал, стоял просто рядом и снимал на телефон. Баннеры были свернуты. На Карамузине какой-либо символики не было. Судья Ушаков даже не удалялся в совещательную комнату, постановил решение на месте», – рассказал Косачев.

Напомним, 4 августа сотрудники МОБа в сопровождении полиции пришли на две точки сбора подписей: в сквер у драмтеатра и на Южный автовокзал в Екатеринбурге. Они потребовали «свернуть агитацию за две минуты». Волонтеры сначала отказались собирать куб, но затем требование выполнили – убрали куб и вывернули футболки с надписями наизнанку. Тем не менее, на некоторых из них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

Бомжи-убийцы избили и бросили в воду свидетеля, но он выбрался и донес на них (ФОТО). / На Средний Урал в последние дни лета придет жара. / Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на задержку документов в Росреестре – проблему обещали решить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»