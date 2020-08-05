Сегодня будут судить сборщиков подписей за прямые выборы мэра

Сегодня Ленинский районный суд рассмотрит дела в отношении волонтеров, собиравших подписи за возврат прямых выборов мэра. Трех человек накануне задержали и доставили в полицию, где продержали практически до ночи. Андрею Пирожкову, депутату ЕГД, грозит арест по части 2 ст. 20.2 КоАП РФ как организатору акции. Его задержали в сквере у драмтеатра. Судебное заседание по его делу состоится сегодня в 14:00. Максима Верникова и Алексея Карамузина задержали у Южного автовокзала, им вменяют часть 5 ст. 20.2 КоАП РФ, наказание по которой штраф или обязательные работы. Материалы в суд должны поступить во второй половине дня.

Куб для сбора подписей

Напомним, накануне министерство общественной безопасности и полицейские под предлогом разгона несанкционированной акции разобрали кубы, в которых волонтеры собирали подписи за возврат прямых выборов мэра. Сначала у активистов просто потребовали демонтировать конструкции самостоятельно, а когда они согласились и сделали это добровольно, решили конфисковать имущество. В соцсетях волонтеры отмечают, что у них забрали не только кубы, но даже столы, за которыми люди подписывались. А кроме того, была неудавшаяся попытка забрать подписные листы с персональными данными граждан.

МОБ и полиция считают, что члены народной инициативы устроили пикет с использованием быстровозводимых конструкций и не согласовали это мероприятие. Активисты указывают: они не устраивали пикет, акцию, поэтому согласовывать с МОБом было просто нечего; идет сбор подписей, и надписи на кубах об этом информируют, здесь применяются другие нормы законодательства, которые соблюдены. Также активисты указывают: разгонять их с полицией пришли после того, как стало известно, что собрано уже 30% от необходимого числа подписей. Сбор обещают продолжить сегодня в сквере и у автовокзала, а также в других городах области, даже несмотря на отсутствие кубов и столов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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