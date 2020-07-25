В Екатеринбурге начали собирать подписи за возвращение прямых выборов мэра (ФОТО)

Авторы народной инициативы о возвращении прямых выборов мэра начали сбор подписей. Поддержать идею выборов можно, придя на Плотинку, там установлен заметный куб с соответствующими надписями. По словам инициаторов проекта, желающих подписаться много. Людей просят не толпиться и не создавать очереди.

В ближайшее время авторы инициативы обещали установить подобные кубы в других местах Екатеринбурга. Также не исключено, что собирать подписи будут внутри коллективов. Задача – собрать 10000 подписей.

Напомним, 13 июля заксобрание зарегистрировало инициативную группу граждан, которые выступают за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Активисты разработали соответствующий законопроект, и им надо 10 тысяч подписей жителей в свою поддержку, чтобы инициативу рассмотрели депутаты. Предполагалось, что до начала сбора подписей законопроект должна была опубликовать «Областная газета». Но главред Дмитрий Полянин отказался это делать. Авторы народной инициативы обратились в суд. И решили не ждать пока суд примет какое-то решение, начав сбор подписей уже сейчас.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.07.20

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