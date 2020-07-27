Авторы народной инициативы о прямых выборах мэра собрали 500 подписей

За выходные авторы народной инициативы о возврате прямых выборов мэра в Екатеринбурге собрали около 500 подписей. Сегодня сбор подписей продолжится, агиткубы работают в сквере у драмтеатра с 12 до 20 часов.

Сбор подписей начался вечером в пятницу, несмотря на то, что «Областная газета» так и не опубликовала соответствующий законопроект. Активисты разместили проект в «Уральском меридиане», который не является источником для официальных публикаций. «Информационное агентство «Уральский меридиан» является зарегистрированным СМИ, что по духу закона даёт нам право считать народную инициативу опубликованной», – сообщают активисты в сообществе «Народная инициатива. Свердловская область».

Как уже сообщал «Новый День», авторы законопроекта о возврате прямых выборов мэра должны за два месяца собрать 10 тысяч подписей. Срок начинается с 14 июля, но сбор разрешен только после публикации в «Областной газете». Ее главный редактор Дмитрий Полянин сослался на неясность процедуры. Общественники подали иск в суд с требованием признать незаконным бездействие Полянина и обязать его незамедлительно опубликовать документ. Заседание назначено на 13 августа, в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» истец Игорь Яшанов рассказал, что о рассмотрении в укороченные сроки не просил. Формально у суда есть два месяца на рассмотрение дела.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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