Инициаторы кампании за возвращение мэрских выборов после изъятия кубов вновь собирают деньги

Активисты общественной кампании по возвращению прямых выборов мэров объявили новый сбор пожертвований. Им требуется собрать еще 260 тысяч рублей, чтобы продолжить сбор подписей и агитацию за свой законопроект.

«Это огромная сумма для инициативной группы, но если каждый из 3 тысяч оставивших подпись пожертвует нам хотя бы по 100 рублей, мы сможем продолжать и даже провести дорогостоящий социологический опрос, который поможет нам на последнем этапе инициативы – рассмотрение инициативы депутатами законодательного собрания», – сообщает телеграм-канал «Народной инициативы».

Члены группы также подготовили промежуточный финансовый отчет. На 2 августа с помощью граждан было собрано 60 тысяч рублей. Поскольку этой суммы было недостаточно, активисты вложили в кампанию еще 47 тысяч рублей из личных средств. Деньги были потрачены на аренду офиса, печать подписных листов, изготовление кубов и на другие расходные материалы.

Напомним, активистам нужно собрать 10 тысяч подписей граждан в поддержку законопроекта в течение 60 дней. Сбор подписей в уличных кубах начался с 25 июля, еще до публикации народной инициативы в «Областной газете». Спустя несколько дней волонтеров начали разгонять полицейские и сотрудники МОБ. По версии министерства, сбор подписей является незаконным пикетом с использованием сборно-разборных конструкций. Накануне суд за это нарушение оштрафовал председателя инициативной группы, екатеринбургского депутата Андрея Пирожкова на 20 тысяч рублей. Полицейские также изъяли «агитационные» кубы. Активисты подсчитали, что ущерб составил свыше 50 тысяч рублей. «Мы готовимся к тому, что кубы нам не вернут до официального завершения сбора подписей. В связи с этим наши прогнозируемые расходы увеличиваются», – заявляют инициаторы.

Отметим, что активисты после претензий МОБ все же подали уведомление о проведении пикета. Однако ведомство ответило отказом, ссылаясь на запрет массовых мероприятий в губернаторском указе из-за пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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