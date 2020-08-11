К сборщикам подписей за возврат мэрских выборов снова пришла полиция

Сотрудники полиции снова пришли к сборщикам подписей за возвращение прямых выборов мэра. На этот раз интерес правоохранителей вызвал куб, который стоит в переходе на Плотинке, – именно там активисты решили укрыться от непогоды. Как рассказал «Новому Дню» общественник Алексей Беззуб, полицейские потребовали убрать «агитацию» с внутренней стороны куба (баннер был вывернут наизнанку), иначе они расценят происходящее как несанкционированный пикет.

«После того, как на прошлой неделе у нас изъяли кубы, которые до сих пор, кстати, не вернули, мы на деньги от пожертвований заказали белые баннеры. Сегодня вечером их подвезем к Плотинке, чтобы закрыть все надписи. Мы понимаем, что требования полиции незаконны, так как у нас нет никакой агитации. Но решили не спорить с ними, потому что наша задача – собрать подписи. Волонтеры продолжают работать на месте. Полицейские сказали, что если еще раз увидят баннеры с текстом, будут задержания», – сообщил Беззуб.

По его словам, активисты собрали уже 5,5 тысяч подписей из необходимых 10 тысяч. Собеседник агентства уверен, что полиция и МОБ будут мешать инициативной группе, и тогда придется сменить тактику. «Оставшиеся 4,5 тысячи подписей соберем, я думаю, за две недели. Если у нас снова заберут кубы, даже с белыми баннерами, то продолжим собирать подписи на предприятиях», – сообщил Алексей Беззуб.

Напомним, 5 августа Ленинский районный суд фактически признал сбор подписей активистов незаконным пикетом и постановил оштрафовать учредителя инициативной группы, екатеринбургского депутата Андрей Пирожкова на 20 тысяч рублей. Пирожков собирается оспорить это решение в Свердловском облсуде.

С конца июля активисты собирают подписи в поддержку народной инициативы по возвращению прямых мэрских выборов на территории Свердловской области. Если им удастся собрать 10 тысяч подписей и доказать их подлинность, этот законопроект будет рассмотрен в Заксобрании региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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