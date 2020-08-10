Депутат Пирожков оспорит в облсуде штраф за куб для сборщиков подписей

Депутат ЕГД Андрей Пирожков подал в областной суд жалобу на решение Ленинского райсуда, приравнявшего сбор подписей за возвращение прямых выборов мэров к пикету и выписавшего депутату штраф – 20 тысяч рублей.

«Сборно-разборная конструкция, наличие которой было квалифицировано судом нижестоящей инстанции как один из признаков проведения публичного мероприятия, была установлена для сохранности подписных листов с персональными данными граждан от погодных условий (дождя и ветра), а также для целей информирования людей о точном месте сбора подписей и комфорта сборщиков подписей. Надписи, нанесенные на сборно-разборную конструкцию, носили исключительно информационный характер (информируя о сути законопроекта), а не агитационный», – написал Пирожков в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», полицейские посчитали Пирожкова организатором незаконного пикета с использованием сборно-разборных конструкций. Пирожков должен заплатить штраф за то, что он как член зарегистрированной заксобранием группы собирал подписи за возврат прямых выборов мэра внутри куба с надписью о том, что в нем собирают подписи. Сумма штрафа – 20 тысяч рублей. Суд также постановил вернуть ему изъятое имущество (куб).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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