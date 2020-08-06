Спикер заксо упрекнула сборщиков подписей за выборы мэров в спешке, а силовиков – в излишнем рвении

Инициативная группа по сбору подписей за возвращение прямых выборов мэров должна была уведомить областное министерство общественной безопасности об установке своих кубов, но не сделала этого, а силовики тоже напрасно действовали так демонстративно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-конференции спикер заксо Людмила Бабушкина.

«В сложившейся ситуации в какой-то степени было нарушено федеральное законодательство о размещении этих кубов. Однако министерству следовало предупредить членов инициативной группы. Демонстративно разбирать куб было неправильно. Стоило направить группе предписание о необходимости демонтажа и предоставить им возможность самостоятельно убрать кубы», – прокомментировала она.

Свое собственное отношение к «Народной инициативе» Людмила Валентиновна выразила словом «поспешили». «У каждого есть право высказывать свое мнение, но в обновленной Конституции четко прописано, что органы местного самоуправления будут встроены в вертикаль публичной власти. Для этого будет принят ряд конституционных законов. Я предполагаю, что можно было бы подождать этих законодательных актов, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Ну вот – поспешили, собирают подписи, – отметила Бабушкина. – Я хотела бы предостеречь граждан от выдачи своих паспортных данных, чтобы их не использовали ни для чего другого». Добавим, ранее представители инициативной группы заявляли «Новому Дню», что 4 августа со стороны силовиков «была неудавшаяся попытка забрать подписные листы с персональными данными граждан».

Людмила Бабушкина также рассказала, что инициативная группа подавала документы на регистрацию еще с февраля, но несколько раз аппарат заксо их отклонял из-за различных недочетов. Зарегистрировали группу только в июле. Теперь, если до 11 сентября они соберут 10 тысяч подписей, и все они будут признаны качественными, тогда группа сможет внести свой законопроект в заксо. Кроме того, спикер прозрачно намекнула на прошлый неудачный опыт «одного из муниципалитетов», вероятно, Екатеринбурга: «В одном из муниципальных образований был избран глава. Не тот, кого предлагали власти, не тот, кого поддерживала я и другие руководители. Мэра избрали на критике: он так замечательно критиковал, плакаты развешивал, говорил, что вот придет – и все порешает. А через год ко мне на всех предприятиях обращались: «Снимите его, пожалуйста!». И я была вынуждена отвечать, что у нас нет таких полномочий, снять его нельзя, кроме как через референдум. А это очень непростая процедура».

Спикера поддержал председатель комитета по законодательству и общественной безопасности Владимир Никитин. Он заявил, что главой города должен быть профессионал. По мнению депутата, надо говорить не о форме – как избирать, а о содержании – кого избирать. В то же время он добавил: «Препятствовать сбору подписей, безусловно, нельзя. Если есть конкретные случаи, с указанием времени, места, всех обстоятельств, то нам поступает жалоба, и мы всем комитетом разбираемся. Но думаю, если не будет нарушений, то и препятствий никаких не будет».

Напомним, согласно вчерашнему решению суда депутат ЕГД Андрей Пирожков заплатит штраф за то, что он как член зарегистрированной заксобранием группы собирал подписи за возврат прямых выборов мэра внутри куба с надписью о том, что в нем собирают подписи. Сумма штрафа – 20 тысяч рублей. Суд также постановил вернуть общественникам изъятое у них имущество – кубы и столы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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