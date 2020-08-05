Мерзлякова об использовании полиции для разгона сборщиков подписей: «Это к добру не приведет»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала вчерашние события в сквере и у Южного автовокзала, когда полиция и представители МОБ отобрали у волонтеров кубы и столы, где шел сбор подписей за возврат прямых выборов мэра.

«Я знаю позицию, которая была до этого: зарегистрировать группу и начать работать. У меня пока один и основной вопрос. Почему в очередной раз кто-то дал указание полиции и МОБ заниматься этими ребятами? Если кто-то сильно против, я имею в виду из властей, того, чтоб существовала такая группа, чтоб занимались сбором подписей, то надо встречаться напрямую, а не передавать это полиции. То, что власть в последнее время передает многие общественные вопросы полиции, это к добру не приведет», – заявила Мерзлякова, отвечая на вопрос РИА «Новый День». Она также отметила, что юридические тонкости вчерашней ситуации еще изучаются, но она в курсе, что волонтеры пишут заявление на ее имя о нарушении их прав, чтобы она вмешалась.

Напомним, накануне МОБ и полицейские отобрали у волонтеров, собирающих подписи, кубы и столы. Они считают, что это использование быстровозводимых конструкций на пикете, что не было согласовано. Активисты указывают, что никакого пикета нет, необходимо применять другие нормы законодательства, потому что идет сбор подписей, а не акция. Кроме того, имущество полицейские забрали после того, как волонтеры согласились разобрать конструкции. Три человека – Андрей Пирожков, Максим Верников и Алексей Карамузин – были задержаны, на них составлены протоколы, Пирожкову как организатору акции (по мнению полицейских) грозит арест.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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