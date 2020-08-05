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Среда, 5 августа 2020, 16:04 мск

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Волонтеры возобновили сбор подписей за прямые выборы мэра после задержаний (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня волонтеры продолжили собирать подписи за возврат прямых выборов мэра. Работают они без кубов, которые накануне у них забрали. В качестве указателя – манишки с надписями «За возврат прямых выборов».

Полиция изымает имущество у сборщиков подписей в сквере

Активисты также подали уведомление в МОБ о проведении пикета с использованием сборно-разборной конструкции, чтобы таким образом легализовать свои кубы в глазах МОБа и полиции. «Но мы уверены, что нам откажут», – сообщил «Новому Дню» организатор народной инициативы и депутат ЕГД Андрей Пирожков.

Накануне, напомним, сотрудники МОБа и полиции разогнали сборщиков подписей в Екатеринбурге в сквере у театра драмы и у Южного автовокзала и в Нижнем Тагиле. И в полиции, и в министерстве считают, что волонтеры проводили пикет с использованием быстровозводимой конструкции и не согласовали его. Волонтеры же уверяют, что никакого пикета не было, они собирают подписи, это регулируется совсем другим законом, кубы оповещают, а не агитируют.

В итоге полицейские забрали конструкции, а также столы и стулья и задержали трех человек – Андрея Пирожкова, Максима Верникова и Алексея Карамузина. На двух последних составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение правил проведения митингов, наказание по статье – штраф или обязательные работы. Пирожкову как организатору выписали протокол по ч. 2 той же статьи, ему грозит арест. Ленинский районный суд уже приступил к рассмотрению дела, решение будет выносить судья Максим Антропов.

Что происходило в сквере и как сейчас работают волонтеры, смотрите на видео.

Екатеринбург. Август 05, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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