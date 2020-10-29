Доходы бюджета 2021 года сократят на 20 млрд рублей

Объем доходов бюджета Свердловской области на 2021 год сокращен примерно на 20 млрд рублей по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на брифинге замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко. Она рассказала, что сегодня на заседании областного правительства был одобрен законопроект об областном бюджете на 2021 год, и 17 ноября он будет в первом чтении рассмотрен заксобранием.

Говоря об особенностях бюджетного процесса этого года, Кулаченко отметила: «Сегодня мы используем базовый сценарий нашего социально-экономического развития. К сожалению, не сможем предусмотреть те параметры, которые были заложены (в законе о бюджете на 2020 год – прим. ред.), в доходной части и дефиците. Мы сокращаем объем доходов примерно на 20 млрд рублей. Это доходы в объемах 2019 года». Она также сообщила, что по налогу на прибыль в 2021 году ожидаются поступления в размере 84 млрд рублей, НДФЛ – 82 млрд рублей. Это практически 70% всей доходной базы. На сегодня доходная часть бюджета-2021 с учетом поступлений из Москвы (а это около 28 млрд рублей) – 259 млрд рублей.

Расходы, по словам Кулаченко, как таковые не уменьшаются, ожидаемый объем расходной части бюджета – 299 млрд рублей. «Естественно, предусмотрена индексация зарплат, социальные выплаты, за исключением аппарата управления – индексации зарплаты чиновников не будет», – отметила она.

Все льготы бизнесу, введенные на время пандемии, в 2021 году сохранятся. Выпадающие доходы от них составят 6 млрд рублей. «8 декабря, надеюсь, выходим на финишную прямую и принимаем бюджет во втором и третьем чтении», – резюмировала Кулаченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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