Прогноз депутата: к концу 2021 года долг области превысит 130 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области к концу 2021 года может вырасти до 131 млрд рублей.

Такое предположение высказал в фейсбуке депутат заксо Вячеслав Вегнер. Изучая проект закона о бюджете, он обратил внимание, что дефицит областного бюджета

в 2021 году составит 40,6 млрд рублей, а в 2022 году – 10,5 млрд рублей. «Получается, что если сложить с уже существующим долгом, то наш долг составит к концу 21 года порядка 131 миллиарда рублей. Или, практически, по 30 тысяч рублей на одного жителя области», – опасается Вегнер.

Напомним, ранее были представлены основные параметры будущего бюджета. Доходная часть с учетом поступлений из Москвы (а это около 28 млрд рублей) составит 259 млрд рублей, расходная – 299 млрд рублей.



Как уже сообщал «Новый День», к 1 сентября 2020 госдолг Свердловской области составил 95,2 млрд рублей – такую цифру назвала министр финансов Галина Кулаченко. Тогда же она объяснила, зачем область берет кредиты и выпускает облигации общей суммой более чем на 85 млрд рублей. Деньги нужны, чтобы рассчитаться по предыдущим долгам, в том числе – по займу из федеральной казны, который выдавался под 0,1 % (у банков кредитуются под 5,25 %). «В структуре госдолга самый большой объем – это бюджетные кредиты, более 33 млрд рублей, 15 из них краткосрочные от федерального казначейства, которые необходимо вернуть 25 ноября, это займы под 0,1 %. Необходимо осуществить заимствование, поэтому идет размещение облигаций, открываются кредиты», – сообщила Галина Кулаченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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