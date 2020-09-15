Кулаченко: область берет кредиты в банках, чтобы закрыть федеральный заем под 0,1%

Глава минфина Свердловской области Галина Кулаченко объяснила, зачем область берет кредиты и выпускает облигации общей суммой более чем на 85 млрд рублей, притом что госдолг региона еще к 1 июля был 96 млрд рублей. Деньги нужны, чтобы рассчитаться по предыдущим долгам, в том числе – по займу из федеральной казны, который выдавался под 0,1 % (у банков кредитуются под 5,25 %).

«В структуре госдолга самый большой объем – это бюджетные кредиты, более 33 млрд рублей, 15 из них краткосрочные от федерального казначейства, которые необходимо вернуть 25 ноября, это займы под 0,1 %. Необходимо осуществить заимствование, поэтому идет размещение облигаций, открываются кредиты», – сообщила Галина Кулаченко. Другое замещение идет по коммерческим кредитам – более дорогие, полученные в начале года, заменяют более дешевыми, так как ключевая ставка снизилась.

При этом объем госдолга после займов в регионе не только не вырос, но даже упал. На 1 июля госдолг превышал 96 млрд, область получила 9,5 млрд рублей по кредитам, выпустила облигации на 12 млрд. А к 1 сентября госдолг понизился до 95,2 млрд рублей – именно такую цифру сегодня назвала Галина Максимовна. Также запланировано выпустить облигации на 28 млрд и взять кредиты на 36 млрд, но они в госдолге еще не учитываются, так как по состоянию на 1 сентября займы не состоялись.

Кулаченко также отметила, что конкурсные процедуры на «Госзакупках» по выдаче кредитов еще не означают, что область кредиты эти возьмет. «Все будет зависеть от того, какая у нас будет ситуация. Надеемся, будет поступление доходов лучше, чем сейчас, а у нас по итогам 8 месяцев поступления на 15 млрд меньше, чем в предыдущий год. Мы напряженно формировали бюджет. Да, возможно, будет облигационный заем в 28 млрд, но пока ситуация такова, что размещение нецелесообразно», – прокомментировала Кулаченко.

По словам главы минфина, расходы региона существенно увеличились из-за пандемии – расходы на льготы и выплаты гражданам, назначенные как губернатором, так и федеральным правительством, в минфине оценили в 37 млрд рублей.

Напомним, ранее депутаты устанавливали предельный объем госдолга к началу 2021 года на уровне 100,4 млрд рублей. Сумму разрешили увеличивать, только если деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. По прогнозам главы бюджетного комитета заксо Владимира Терешкова, дефицит бюджета к концу года составит 50-60 млрд рублей, такую цифру он назвал в интервью «Новому Дню». Cовсем недавно правительство открыло кредитные линии в Сбербанке на 9,5 млрд рублей, кто выдаст займы на 36 млрд, станет известно в октябре.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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