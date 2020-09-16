Полпред: «Свердловская экономика работает на обеспечение прибыли банков»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, комментируя затраты Свердловской области на подготовку к Универсиаде-2023, назвал их колоссальными. «Региону надо приложить максимум усилий, чтобы обязательства исполнить», – отметил он.

Цуканов рассказал, что у региона «очень большая кредитная нагрузка». «Дополнительные кредиты будут брать, надо думать, как правильно определить приоритеты региону. По сути дела, экономика сейчас работает на обеспечение прибыли банков. Надо работать и взаимодействовать с федеральным министерством, обращаться за помощью, чтобы получить бюджетные кредиты, заместить ими коммерческие. Тратят миллиарды! Уходят из бюджета на обеспечение кредитов. У федерального бюджета тоже серьезное неисполнение, обязательства большие, но надо обращаться за поддержкой. И надо смотреть меры поддержки бизнеса, чтобы это дало со временем отдачу, нащупать тонкие места, чтобы в целом не рухнула система. В этом уникальная возможность проявить себя региональной команде в такой сложный, непростой период», – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Сычева

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