Свердловская область берет в кредит рекордные 36 миллиардов

Правительство Свердловской области берет в долг у банков 36 млрд рублей. На сайте госзакупок сегодня появились 36 аукционов, каждый – с запросом кредита на миллиард рублей. Все заявки – под 5,25 % годовых, кредиты берутся на срок от 2 до 4 лет, в общей сложности за пользование деньгами регион заплатит еще более 6 миллиардов рублей. Заявки принимаются до 28 сентября.

Минфин последний раз публиковал данные об объеме госдолга в июле – на тот момент он составлял 96 млрд рублей. Однако с тех пор регион уже несколько раз брал займы. Так, совсем недавно правительство открыло кредитные линии в Сбербанке на 9,5 млрд рублей. В июле регион выпустил облигации на 12 млрд рублей, готовится выпуск бондов на 28 млрд рублей. При этом ранее депутаты устанавливали предельный объем госдолга к началу 2021 года на уровне 100,4 млрд рублей. Сумму разрешили увеличивать, только если деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.По прогнозам главы бюджетного комитета заксо Владимира Терешкова, дефицит бюджета к концу года составит 50-60 млрд рублей, такую цифру он назвал в интервью «Новому Дню».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Анна Темрук

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