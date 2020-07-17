Госдолг Свердловской области вырос почти до 100 млрд. Минфин берет новые кредиты

Минфин Свердловской области обнародовал последние данные о госдолге. К июлю он составил 96 млрд 188 млн рублей. Большая доля приходится на обязательства по ценным бумагам – 35 млрд рублей. Почти 34 млрд рублей область должна по займам, полученным из федерального бюджета, долг по банковским кредитам – 26 млрд. Еще 1,1 млрд рублей – это государственные и муниципальные гарантии.

По сравнению с первым кварталом 2020 года долги региона выросли на 10 млрд рублей. И это сумма, на которую область выпустила облигации сроком на 5 лет. При этом всего за 2020 год минфин планировал выпустить бонды на 22 млрд рублей, то есть госдолг в планах увеличат только выпуском ценных бумаг еще на 12 млрд. А кроме того, Свердловская область разместила 11 заявок на получение банковских кредитов общей суммой около 9,5 млрд рублей. Аукционы по этим заявкам должны завершиться к концу месяца, если банки откроют кредитные линии, то уже совсем скоро госдолг перевалит за 100 млрд рублей. Даже без учета анонсированного выпуска облигаций.

Предельный размер госдолга на 1 января 2021 года был установлен на уровне 100,4 млрд рублей. Такое решение было принято в конце прошлого года, однако в июне 2020 года депутаты заксобрания приняли поправки в закон о бюджетном процессе, разрешив повысить верхний предел госдолга, но только на сумму средств, направленных на финансирование борьбы с коронавирусом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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