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Вторник, 28 июля 2020, 16:45 мск

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Правительство Свердловской области взяло новые кредиты на 9,5 млрд рублей

Правительство Свердловской области получит новые кредиты. На сайте госзакупок сегодня завершилось определение поставщика по 11 заявкам общей суммой на 9,5 млрд рублей. Во всех случаях была подана только одна заявка – от Сбербанка. За обслуживание кредитов область заплатит более миллиарда рублей. Расплачиваться по кредитам регион будет в течение двух лет.

Добавим, до конца месяца Свердловская область разместит облигации на сумму в 12 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка установлена в размере 6,10% годовых. Срок обращения бумаг – семь лет. Объем госдолга области по последним данным минфина составляет 96 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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