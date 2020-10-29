Свердловские власти обещают за два года восстановить экономику после ковидного кризиса

Правительство Свердловской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса и сокращение бюджетных доходов, документ выглядит оптимистично. Чиновники обещают восстановительный рост экономики уже в следующем году – при условии, что им поможет федеральная власть.

«При реализации правительством Российской Федерации всех запланированных мер по поддержке промышленности и малого бизнеса, по базовому варианту прогноза в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики региона на уровне 104,2 процента с выходом в 2022 году на докризисный уровень. Индекс промышленного производства в первые два года прогнозируется на уровне 103 процента, в 2023 году – 104 процента», – сообщил свердловский министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов.

В документе также заложен рост инвестиций не менее 5,4% в год и восстановление потребительского рынка «в среднесрочном периоде». К 2023 году номинальная зарплата по области должна дойти до 50 тысяч рублей (в августе 2020 года средняя зарплата в регионе была 41,2 тысячи рублей).

«По мере восстановления роста экономики области будет сокращаться уровень зарегистрированной безработицы, который в 2023 году вернется на докризисный уровень 1,3 процента», – сообщили в пресс-службе областного правительства. Стоит отметить, что в 2020 году количество безработных на Среднем Урале выросло почти в шесть раз. До введения карантинных мер из-за Covid-19 на учете в центрах занятости стояли 23 тысячи человек, сегодня – уже свыше 119 тысяч. Уровень регистрируемой безработицы в октябре – 5,62%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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