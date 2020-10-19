Средняя зарплата свердловчан в августе составила 41,2 тысячи рублей

Свердловскстат опубликовал свежие данные о среднемесячной заработной плате работников предприятий и организаций. Средний заработок свердловчанина в августе 2020 года составил 41 199,1 рублей. По сравнению с августом прошлого года, этот показатель подрос на 5,8%.

Согласно статистике, самая высокая зарплата остается в финансовом секторе и страховых компаниях – в среднем 67,5 тысяч рублей. Следом идет информационная сфера и связь – 55,3 тысячи рублей, профессиональная научная деятельность – 53,6 тысячи рублей (причем средняя зарплата в области научных исследований и разработок – 66,5 тысячи рублей), энергетическая отрасль – 51,4 тысячи рублей, здравоохранение – 50,1 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты в образовании – в среднем 26,4 тысячи рублей, административной деятельности – чуть более 24 тысяч рублей, в гостиничном бизнесе и общепите – 22,6 тысячи рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

В Сысерти лихач наехал на пешехода. Погибли оба. / На Урале нашли самое трезвое село. / Транспортные инспекторы в Екатеринбурге поймали 259 нарушителей масочного режима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»