Уровень безработицы за год вырос в 1,4 раза, без работы сидят почти 122 тысячи человек

В Свердловской области за год уровень безработицы вырос в 1,4 раза. По данным на конец 2020 года в регионе зарегистрировано 121,9 тысячи человек, которые не могут найти работу. За год количество официально безработных выросло на 37 тысяч.

По данным Свердловскстата, сейчас в области численность рабочей силы старше 15 лет составляет 2,1 миллиона человек. Из них почти 122 тысячи на сегодняшний момент официально считаются безработными, хотя в начале осени таких было 120 тысяч.

«По сравнению с данными за ноябрь 2019 года численность занятого населения уменьшилась на 68,1 тысячи человек или на 3,3%, численность безработных увеличилась на 37 тысяч человек или в 1,4 раза», – сообщили в Свердловскстате.

Уровень безработицы за это же время вырос с 3,9% до 5,7%, причем в сельской местности он выше (8,5%), чем в городах (5,3%).

«Из числа безработных 49% – это женщины, 79,5% – городские жители, 15% – молодежь до 25 лет, 17% – люди без опыта. Более половины безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение к друзьям, родственникам, знакомым и поиск работы через интернет или газеты объявлений. В службы занятости обратились 39,4% безработных», – сообщили в Свердловскстате.

Интересно, что за год увеличилось число безработных, которые встали на биржу труда. Как ранее сообщали в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, еще год назад (в октябре 2019 года) в центрах занятости было зарегистрировано всего 22,2 тысячи человек, а уже под конец 2020 года их количество увеличилось почти до 120 тысяч. Вероятно, часть безработных в 2020 году решили официально подтвердить свой статус, чтобы получать пособия от государства.

Правительство Свердловской области рассчитывает, что безработицу удастся вернуть на докризисный уровень к 2023 году. В прогнозе социально-экономического развития региона говорится, что через два года он безработицы составит 1,3%.



Екатеринбург, Анастасия Истомина

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