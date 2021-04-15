Якушев: бизнесмены должны организовать 35 тысяч рабочих мест

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что уральские бизнесмены должны организовать 35 тысяч рабочих мест, чтобы вернуть показатель безработицы на доковидный уровень, и поднять зарплаты сотрудникам. Таково поручение президента страны.

«Глава государства поставил задачу по увеличению реальных доходов населения, росту зарплаты. Это та задача, которую придется решать предприятиям, входящим в Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области. За время пандемии безработица увеличилась в пять раз. Задача, которую поставил президент, – вернуться к цифрам, которые были перед началом пандемии. Это серьезный вызов, порядка 35 тысяч рабочих мест необходимо создать. Я понимаю, что 2020 год по-разному отразился на деятельности предприятий, на их финансовой стабильности, но мы должны будем предпринять сбалансированные решения. Предприятия должны более активно инвестировать, чтобы оставаться конкурентоспособными, но и те задачи, которые поставил глава государства – рост реальных доходов и снижение безработицы – их придется решать», – заявил сегодня в ходе годового общего собрания членов СОСПП Владимир Якушев.

Как сообщал «Новый День» , на пике пандемии в Свердловской области безработица вырастала до 122 тысяч человек, это в 1,4 раза больше, чем в конце 2019 года. Сейчас в регионе безработными числятся 65 832 человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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