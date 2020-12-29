Здравствуй, кризис, Новый год: экономические итоги – 2020

Пандемия спровоцировала очередные экономические потрясения. Локдаун, обвал фондового рынка и отрицательные цены на нефть, закрытие границ – вылились в коронакризис. В Свердловской области многие лишились бизнеса. Инфляция составила скромные 3,9%, но некоторые продукты подорожали на 16%. Сильного разгона инфляции не ждут просто потому, что упал спрос – нет денег. Число безработных на пике в шесть раз превышало допандемийный показатель, сейчас безработных в регионе более 114 тысяч человек. Но для отдельных отраслей год оказался успешным. Экономические итоги 2020 года – в обзоре «Нового Дня».

НЕУДАЧНИКИ ГОДА

«ВСМПО-Ависма»: потери исчисляются сотнями миллионов

Титановый гигант и один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области, корпорация «ВСМПО-Ависма», показала убыток в 347 млн рублей в этом году против прибыли в 17 млн в 2019 году (данные за три квартала). Из-за пандемии коронавируса авиаперевозки в мире сократились на 90%, потребности в новых самолетах ни у кого не было. За этот год в компании дважды сменился гендиректор. Сотрудников переводили на неполный рабочий день, была угроза приостановки производства.

В конце декабря США включили «ВСМПО-Ависму» в санкционный список. Впрочем, ограничения накладываются не на продажу титана за рубеж, а на покупку товаров там, что для корпорации не так значимо. После новостей о санкциях акции титанового гиганта даже подросли. Но кризис для ВСМПО закончится тогда же, когда закончится кризис для авиаперевозчиков.

«Уральские авиалинии»: убыток 4,3 миллиарда рублей

Пандемия Covid-19 в мире и последовавшее за ней закрытие международных границ больно ударило по якорному налогоплательщику Свердловской области – авиакомпании «Уральские авиалинии». Уже в январе перевозчику пришлось отменять рейсы в Китай и Европу, а в марте компания столкнулась с беспрецедентным по массовости возвратом билетов. Согласно ежеквартальному отчету «Уральских авиалиний», за январь-сентябрь 2020 года авиакомпания получила чистый убыток в размере 4,3 миллиарда рублей. В 2019 году за аналогичный период регистрировалась чистая прибыль в сумме 3,2 миллиарда рублей. Пассажиропоток за девять месяцев составил 9,9 миллиона человек, что на 45% ниже, чем в прошлом году. Также сократилось и количество рейсов – на 30%. С начала 2020 года кредиторская задолженность авиакомпании выросла с 9,9 до 12,2 млрд рублей.

Отметим, что для екатеринбургского аэропорта Кольцово, где базируются «Уральские авиалинии», до сих пор действует запрет на международные полеты. Когда его снимут – власти не говорят.

Туристическая отрасль: самый серьезный кризис за все годы ее существования

Туризм в этом году пострадал едва ли не серьезнее всех других отраслей экономики. По данным, которые глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе привела в декабре 2020 года, с начала года выездной туризм просел на 77,5%, въездной – на 92,4%, внутренний – на 35-40% по сравнению с 2019-м. Потери отрасли исчисляются десятками, если не сотнями, миллиардов рублей. Полгода авиасообщение с Россией было закрыто полностью, сейчас можно поехать в Турцию, Танзанию, ОАЭ, на Мальдивы, Сейшельские острова и некоторые другие.

На фоне этого туристические компании в течение всего года несли и несут огромные убытки. Правительство и Ростуризм запускали акцию по кешбэку за туры по России, и более 200 тысяч россиян приобрели по ней путевки. Компании переориентируются на внутренний рынок, появились чартеры в Хакасию, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и другие города. Но оборотных средств не хватает. В России продолжает действовать мораторий на банкротства туроператоров, и пока что с рынка ушел (не обанкротился, а объявил о прекращении деятельности) только один игрок – и тот узкой специализации (Китай) – оператор «Русь-тур». Но эксперты предполагают, что в феврале-марте 2021 года рынок может накрыть череда банкротств.

Что касается туристических агентств, то сказать, сколько из них закрылось, очень сложно, поскольку на туристах уход розничных компаний не сказывается. В 2020 году был только один скандал, задевший интересы простых граждан: когда в Екатеринбурге закрылся центр бронирования «Клео тур». Компания занималась не только продажей туров, но и выполняла функции субагента при передаче денег туроператорам от мелких турагентов. И, похоже, не все деньги дошли до конечного получателя. Ущерб туристов АТОР оценивала в 100-200 миллионов рублей. В декабре в судах уже началось рассмотрение исков по делу о «Клео тур», но никаких решений пока не принято – процессы затянутся не на один месяц.

Отельеры: загрузка падала до нуля

Что касается отельеров, они также вынуждены были в течение всего года искать способы выжить. Загрузка средств размещения в весенние месяцы падала до нуля процентов. Одни отели временно консервировались, другие придумывали всевозможные способы заработка – открывали коворкинги, организовывали доставку еды из расположенных в гостиницах кафе, сдавали номера для самоизоляции. Некоторые отели перепрофилировались в обсерваторы, либо размещали медиков, работавших в «красной зоне». С осени 2020-го ситуация стала выравниваться: когда в Свердловской области были разрешены официальные мероприятия и конгрессы, а также возобновилась деловая активность и командировки, номерной фонд стал постепенно заполняться. На данный момент нет информации об уходе с рынка известных отелей. Все они продолжают работать. Но полного восстановления представители гостиничного бизнеса ждут только к концу 2021 года – и то при условии, что не будет новых локдаунов или других неприятных сюрпризов.

Культура: полный провал

По итогам 2020 года только муниципальные учреждения Екатеринбурга недосчитались 350 миллионов рублей. С марта по август все театры и музеи города не принимали зрителей, а некоторое время вообще не работали. Большинство учреждений до пандемии существенную часть доходов получали не из бюджета, а за счет продажи билетов и предоставления различных платных услуг. В этом году в Екатеринбурге продажа билетов упала на 45% по сравнению с прошлым годом.

В разгар локдауна директора учреждений говорили, что подушки безопасности хватит ненадолго. И действительно, уже к лету сотрудникам учреждений культуры пришлось урезать зарплаты. Больше всего пострадали частные театры, которые на 100% зависели от продажи билетов. Руководители рассказывали, что нет денег на аренду, зарплату, коммунальные платежи. Актеры вынуждены были работать курьерами, чтобы как-то прожить. При этом реальной денежной помощи ни от федерального, ни от областного министерств культуры некоммерческие проекты так и не получили.

К августу театрам, концертным залам и прочим площадкам разрешили работать, но с заполнением залов не более 50%. Естественно, это тоже сказалось на доходах. Более того – руководители учреждений говорят, что люди боятся ходить в театр из-за коронавируса. Даже на новогодние представления в этом году билеты распродаются плохо.

Рестораны, кафе, бары: убыток – 13,9 миллиарда рублей

В 2020 году оборот заведений общественного питания, по самым скромным оценкам, сократился на треть. По данным министерства экономики Свердловской области, выручка всех ресторанов, кафе, баров, столовых за январь – октябрь 2020 года составила в сумме 31,8 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это 69,5% к аналогичному периоду 2020 года. То есть в пересчете на рубли оборот общепита упал на 13,9 миллиарда рублей.

В Екатеринбурге с апреля по ноябрь закрылось около 30 заведений (это те, кто объявлял об этом публично), но при этом открылось 10 новых. На территории области ситуация складывается несколько иначе: там общепит в целом выжил, но входит в новый 2021 год с крупными долгами. Оборот заведений упал на 93%, в сентябре-октябре выручка составила 40% от прошлого года, в ноябре – 35%, в декабре рестораторы ожидают проседание до 30%, хотя раньше декабрь был хорошим месяцем из-за корпоративов.

Фитнес-индустрия: закрылось 10% клубов

Жесткие ограничения, касающиеся работы фитнес-центров в Свердловской области продлились более четырех месяцев. Только 10 августа губернатор Евгений Куйвашев разрешил групповые занятия спортом в помещениях. До этого уральцы могли тренироваться только на свежем воздухе. Естественно, вынужденный простой сказался на выручке клубов.

«У нас есть данные по России, какой ущерб пандемия нанесла отрасли. Если в 2019 году фитнес-центры собрали 162 миллиарда рублей, то к концу 2020 года – только 102 миллиарда рублей. То есть потеря прибыли за год составила около 35%, – рассказал «Новому Дню» руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии на Урале Антон Гиренко-Коцуба. – Понятно, что львиная доля оборота приходится на Москву и Санкт-Петербург. Третье место, я предположу, занимает Краснодар, четвертое – Екатеринбург, а пятое, думаю, принадлежит Казани. Все эти пять городов составляют примерно70% оборота всей фитнес-индустрии России. Так вот, в Екатеринбурге и Свердловской области из-за пандемии закрылись 10% клубов, то есть каждое десятое заведение. Но у нас еще не все так плохо, потому что в других регионах разорились до 15-20% клубов».

Сегодня фитнес-клубы продолжают работать с ограничениями. Есть требования по наполняемости залов и бассейнов – не более 1 человека на 4 квадратных метра, обязательная дезинфекция, санитарная дистанция между тренажерами в 1,5 метра. И, конечно, запрет на посещение занятий для клиентов в возрасте 65+. По словам собеседника агентства, фитнес-центры потратили от 100 до 150 тысяч рублей, чтобы оснастить помещения рециркуляторами и санитарными средствами. Сейчас ежемесячные траты на дезинфекцию составляют порядка 20 тысяч рублей – но все зависит от площади помещений.

СЧАСТЛИВЧИКИ ГОДА

Выпуск аппаратов ИВЛ: рост прибыли в 288 раз

В России – три крупных производителя аппаратов ИВЛ, и все они находятся в Екатеринбурге. Это ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» (холдинг «Швабе») и АО «Уральский приборостроительный завод» (холдинг КРЭТ). Последние два входят в Ростех. Первое – частная компания. Экспорт аппаратов ИВЛ за год вырос в 34 раза, благодаря только этим заводам Свердловской области удалось показать небольшое падение экспорта относительно России в целом. Аппараты крупными партиями отправлялись в США, Индонезию, Узбекистан, Казахстан, другие страны.

Из этой тройки производителей успешнее всего оказался Уральский приборостроительный завод – его прибыль за 9 месяцев этого года выросла до 1,9 млрд рублей – в 2019 году она составляла 6,6 млн рублей – то есть в 288 раз. Дело в том, что КРЭТ по решению федерального правительства стал единственным поставщиком аппаратов ИВЛ в региональные больницы. А потому даже скандал с загоревшимися аппаратами «Авента-М» Уральского приборостроительного завода и штрафы за производство некачественных аппаратов не смогли сказаться серьезно на продажах.

Фармацевтика: гиперприбыли на фоне пандемии

В 2020 году в Свердловской области в 1,7 раза увеличился физический объем производства лекарств и медицинских изделий. Самый показательный пример – новоуральский завод ООО «Медсинтез», принадлежащий семье депутата Госдумы Александра Петрова. Фармпредприятие производит препарат «Триазавирин», который был рекомендован сначала для профилактики, а затем и для лечения Covid-19, хотя лекарство не прошло клинические испытания.

В самом начале пандемии уральский препарат тестировали в Китае, а уже в апреле губернатор Евгений Куйвашев распорядился закупить 150 тысяч упаковок «Триазавирина» для свердловских больниц.

В мае из-за повышенного спроса «Медсинтез» увеличил производство противовирусного лекарства с 3 до 7 тысяч упаковок в сутки. С этого времени начала расти цена на препарат. За девять месяцев 2020 года стоимость пачки «Триазавирина» в аптеках увеличилась на 33% – с 1076 до 1524 рубля, и УФАС региона не нашло в этом нарушения. При этом через аптечную сеть было реализовано более 44 тысяч упаковок (объем продаж вырос на 3 463% по сравнению с 2019 годом) на сумму более 58,6 миллионов рублей (рост 4 254% по сравнению с 2019 годом). Такие данные приводятся в исследовании маркетингового агентства DSM Group, сделанном по заказу портала Е1.ru. С учетом госзакупок и сумасшедшего спроса в аптеках производитель «Триазавирина» получает прибыль, по разным оценкам, от 200 до 700 миллионов рублей ежемесячно. Стоит отметить, что на предприятии также работает собственная линия производства медицинских масок с максимальным выпуском 2,5 миллиона штук в месяц. Осенью председатель совета директоров ООО «Медсинтез» Александр Петров сообщил, что предприятие разрабатывает собственную вакцину от коронавируса «Урал».

Похоронный бизнес: копатели могил увеличили ценник вдвое

В год пандемии люди стали чаще умирать. Можно было бы предположить, что в плюсе оказались похоронщики, но на деле это оказалось не совсем так. Представитель одной из ритуальных компаний рассказал «Новому Дню», что в первое полугодие прибыль даже снизилась – люди отказывались от отпеваний, чаще заказывали кремацию. Просели те, кто сотрудничает с больницами, – плановые операции отменились, соответственно, на операционных столах смерти сократились. В локдаун стало меньше трупов после ДТП и из-за алкогольных возлияний (в том числе криминальных). Но это нивелировалось второй волной коронавируса – именно с началом осени похоронщики заметили существенный рост смертности. Зато обогатились копщики могил – эта услуга вместо 30 тысяч стала стоить 75 тысяч рублей.

Рынок недвижимости: бум ипотеки и рекордная стоимость вторички

Риелторы и застройщики оказались в числе немногих, кто в этом году явно остался в плюсе. В начале года эксперты рынка недвижимости давали негативные прогнозы: уже к апрелю в Екатеринбурге число сделок купли-продажи жилья сократилось до минимума. Из-за ограничительных мер и экономической неопределенности люди не рисковали ни продавать, ни покупать жилье. Аналитики прогнозировали, что цены на квартиры упадут к концу 2020 года на 10%. Но случилось ровно наоборот.

В мае по инициативе правительства появилась так называемая льготная ипотека – ставки впервые в истории России снизились до 6,5%, затем для семей с детьми ввели еще более выгодные условия кредитования. Этот момент стал поворотным для рынка недвижимости, в том числе и в Екатеринбурге. Уже к сентябрю спрос на жилье на первичном рынке вырос на 20-25%, а цены – на 7%. Следом, конечно, стали дорожать и квартиры на вторичном рынке: екатеринбуржцы продавали старое жилье, чтобы взять новостройки в ипотеку. К концу 2020 году квадратный метр в новом доме стал стоить 80 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем в январе. А вторичка вообще побила абсолютный рекорд – цены впервые поднялись выше значений февраля 2015 года. Сегодня квадратный метр здесь стоит 72 700 рублей.

В ажиотажный период жители Екатеринбурга раскупили почти все готовое жилье в достроенных домах. Объем предложения на рынке новостроек упал к концу 2020 года на 13%. Эксперты надеются, что в следующем году девелоперы презентуют новые проекты и ассортимент вновь расширится. Но такого ажиотажа, как летом, уже не будет. Несмотря на то, что 22 октября правительство решило продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Однако и падения цен ждать не стоит, говорят аналитики в Екатеринбурге.

Всего с начала этого года жители Свердловской области оформили 46 тысяч ипотечных кредитов, что на треть превысило показатель прошлого года. Банки выдали заемщикам 103 миллиарда рублей – на 47% больше, чем в 2019-м. В следующем году эксперты прогнозируют рост просрочек и задолженностей.

Малый бизнес: швеи и айтишники выходят в плюс

Пандемия помогла заработать некоторым видам малого бизнеса. По оценке директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, это все, кто связан с разработкой приложений, интернет-магазинов, предприниматели, у которых была налажена служба доставки, те, кто смог организовать торговлю бесконтактными термометрами, а также те, кто сумел попасть в список предприятий, которым можно было работать в нерабочие дни и получать контракты. «Новый День» публиковал этот перечень из 166 компаний, где помимо крупных промышленников были предприятия малого бизнеса и ИП – производители одежды, текстиля, пластиковой упаковки, детских манежей, фабрики игрушек, изделий из дерева. Они переоборудовали свое производство под коронавирусные потребности. Как формировался список, неизвестно, некоторые из этих компаний не имеют очевидных связей с правительством области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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