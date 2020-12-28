Рестораторы входят в Новый год с долгами – из-за пандемии доходы просели на 60-70%

В Свердловской области ресторанный бизнес и общепит в целом устояли во время пандемии, но в 2021 год владельцы заведений входят с крупными долгами. Из-за ограничений общий оборот ресторанов, кафе, баров, столовых сократился на треть. Тяжелее всего приходится заведениям в небольших городах на территории области.

Вице-президент свердловской Ассоциации кулинаров и рестораторов Юрий Вяткин, работающий в Серовском округе, рассказал «Новому Дню», как пандемия отразилась на местных кафе.

«Если брать период с апреля по сентябрь, то в это время оборот заведений упал на 93%. Разрешалось работать только навынос (летние веранды действовали исключительно в Екатеринбурге, – прим. ред.). Общепит открыли 18 августа, и если брать сентябрь-октябрь, то выручка за этот период в среднем составила 40% от показателей прошлого года. В ноябре уже было проседание до 35%, а в декабре ожидаем 30%. Хотя раньше декабрь был хорошим месяцем, потому что были корпоративы и банкеты, а сейчас на них тоже действуют ограничения. В январе по обороту будет еще хуже. Что меня радует, все наши заведения пока держатся, ни одно не закрылось. Но растут задолженности по арендным платежам, по налогам. До этого времени удавалось сохранить хотя бы минимальную зарплату персоналу, ни о каких премиях уже речи не идет, но в январе-феврале будут проблемы. Мне об этом говорят руководители заведений. У нас только 50% владельцев смогли попасть в программы поддержки малого бизнеса. Остальные выживают, как могут», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, деятельность ресторанов и кафе была приостановлена с 28 марта из-за распространения коронавируса в Свердловской области. С 1 июля губернатор распорядился открыть летние веранды, но с соблюдением санитарных норм. Например, посетителям нельзя было входить без маски и собираться большой компанией за одним столом. В середине августа, когда заболеваемость пошла на спад, общепит заработал. Но уже в октябре губернатор ввел новые ограничения: ресторанам и барам запретили принимать посетителей по ночам. Более того, заведения были обязаны поставить между столиками перегородки. В декабре Куйвашев настоятельно рекомендовал свердловчанам отказаться от новогодних корпоративов, что тоже сказалось на доходах рестораторов – в последние две недели брони столиков начали массово отменять.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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