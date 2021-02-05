В Екатеринбурге из-за пандемии закрылось 27 заведений общественного питания

В Екатеринбурге за прошлый год закрылось 27 точек общественного питания – большинство из них не пережили тотального локдауна, когда из-за коронавируса ресторанам, кафе и барам запретили работать.

«Общественное питание, наверное, у нас самая пострадавшая отрасль на потребительском рынке. Заведения не работали почти 4 месяца, работали только навынос. В Екатеринбурге в 2020 году закрылось 222 заведения и открылось вновь 195. То есть отрицательный баланс по заведениям общественного питания – 27», – рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

По предприятиям торговли ситуация не такая плачевная: за год на рынке появилось 14 новых торговых точек, и сегодня их 5064. Во время пандемии, конечно, не открывались никакие крупные объекты. Но появлялись новые магазины продуктовых сетей.

Рынок услуг потерял 6 предприятий (всего работает 5454 объекта).

Напомним, деятельность ресторанов и кафе была приостановлена с 28 марта из-за распространения коронавируса в Свердловской области. С 1 июля губернатор распорядился открыть летние веранды, но с соблюдением санитарных норм. Например, посетителям нельзя было входить без маски и собираться большой компанией за одним столом. В середине августа, когда заболеваемость пошла на спад, общепит заработал. Но уже в октябре губернатор ввел новые ограничения: ресторанам и барам запретили принимать посетителей по ночам. Этот запрет отменяется лишь с сегодняшнего дня, 5 февраля.

Как ранее писал «Новый День», потери рестораторов составили миллиарды рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.02.21

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