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Среда, 17 ноября 2021, 14:32 мск

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Суд не признал локдаун из-за пандемии нарушением прав человека

Европейский суд по правам человека решил, что нельзя считать коронавирусный карантин нарушением права на свободу. Доводы ЕСПЧ приводятся в обобщении, подготовленном Верховным судом России.

Страсбургский суд рассматривал жалобу гражданина Румынии. В иске мужчина утверждал, что бы вынужден провести на карантине 52 дня. При этом он не был заражен и не контактировал с инфицированными. Истец считает, что это было равноценно лишению свободы.

Суд постановил, что «степень интенсивности ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой всеобщий карантин мог бы рассматриваться в качестве лишения свободы». Мужчина мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе, он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.

Кроме того, мера была общеприменима ко всем в государстве. «Следовательно, условия карантина не могут быть приравнены к домашнему аресту, равносильному «лишению свободы» для целей практики суда», – сказано в вердикте ЕСПЧ.

Страсбург, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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