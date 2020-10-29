С начала года оборот ресторанов, кафе и баров упал на 12,7 миллиарда рублей

С начала года оборот заведений общественного питания сократился на треть по сравнению с прошлым годом. Рестораны, бары и кафе недополучили 12,7 миллиарда рублей.

«Оборот общественного питания в январе-сентябре 2020 года сложился в сумме 27,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 68,5% к уровню января-сентября 2020 года», – сообщает Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Напомним, рестораны, бары, кафе и столовые были закрыты с марта. С 1 июля разрешили работать летним верандам, с 18 августа возобновил работу весь общепит. Вероятно, именно за время простоя отрасль потеряла почти треть оборотных средств. В пересчете на рубли оборот предприятий упал на 12,73 миллиарда.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области пока неизвестно о фактах закрытия ресторанов, кафе или баров именно из-за пандемии. С начала 2020 года полностью прекратили деятельность 89 точек общепита, но причины были иными. Открылись 120 новых предприятий. Однако эксперты предполагали, что в случае введения новых ограничительных мер рынок может не выдержать. Напомним, накануне губернатор области Евгений Куйвашев подписал указ, который запрещает заведениям общепита работать с 23:00 до 06:00. Таким образом, львиную долю прибыли рискуют потерять бары, ночные клубы и рестораны.

Всего, по данным министерства агропромышленного комплекса, на данный момент в регионе работает 7 594 предприятия общественного питания, из них около 35% – столовые, 27% – буфеты, кафетерии, кофейни и прочее, 18% – кафе. Доля ресторанов и баров в общем числе небольшая: по данным на начало 2020 года ресторанов было 257 на всю область (3,7% от общего числа точек общепита), баров – 421 (6,1%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

День народного единства в Екатеринбурге пройдет онлайн: отменяются все шествия, и даже крестный ход. / Количество безработных за год выросло в шесть раз – с 20 до 120 тысяч человек. / В Екатеринбурге появились импортные вакцины от гриппа – и тут же закончились. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»