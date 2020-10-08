Первый локдаун пережили все отели и рестораны: ушедших с рынка из-за Covid-19 нет

Почти полугодовое коронавирусное затишье на рынке пережили все крупные отели и рестораны Свердловской области, – уверяют эксперты. Закрывшихся из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, пока нет. Но ситуация может кардинально измениться, если в регионе начнут вводить новые запреты.

По всей России предприниматели и экономисты сейчас подводят итоги первого локдауна, который продлился с марта и почти до конца лета. В Москве, например, по данным аналитиков, закрылось около 700 отелей – и часть из них уже не возобновит работу, даже когда вернутся иностранные туристы. Всего, по данным Росстата, по стране количество гостиниц сократилось на 6 300 единиц.

В Свердловской области, как ни странно, ситуация не такая плачевная. На данный момент в регионе продолжают работать почти все средства размещения – это свыше 500 единиц, включая санатории, хостелы, мини-отели и прочие. По словам исполнительного директора Клуба отельеров Екатеринбурга, генерального директора USTA Management Тамары Клишиной, на сегодняшний день крупные отели и гостиницы не заявляли об уходе с рынка.

«Насколько я знаю, пока не открылся отель «Панорама», но он не заявлял о прекращении работы окончательно, там не ведется никаких работ по перестройке. Думаю, впоследствии отель откроется. Недавно открылся отель «Лайнер», который какое-то время не работал. Но они своих гостей перераспределяли в отель Angelo, поскольку это одна сеть, – рассказала Тамара Клишина. – Но нужно учитывать, что в России продлили мораторий на банкротства для предприятий пострадавших отраслей – он теперь действует до 2021 года. Возможно, когда действие моратория закончится в январе, мы увидим какие-то негативные результаты на туристическом рынке».

Сейчас последствия коронавирусного карантина и общего экономического упадка испытывают в основном небольшие средства размещения – мини-отели и хостелы. Из 80 таких объектов, по данным Ассоциации мини-отелей Екатеринбурга, работают около 50. Но остальные не закрывали свой бизнес, а просто пока заняли выжидательную позицию.

«Точной цифры, конечно, нет. Хостелы – это микробизнес, часто семейный. Сказать, что из-за коронавируса все закрылось, я не могу. У нас и до пандемии кто-то приходил на рынок, кто-то уходил. Более-менее крупные игроки, члены ассоциации, все остались и работают, – рассказал «Новому Дню» руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков. – На мой взгляд, Екатеринбургу в этот раз сыграло на руку, что у нас только 5% приезжих – туристы, а 95% – это люди, которые приезжают по делам. Туристы не решались ехать никуда до лета, а деловая активность начала оживать уже в мае, и с тех пор у нас загрузка только росла. Страх страхом, но людям надо работать, надо ездить по рабочим вопросам. В августе и сентябре у нас загрузка хостелов была уже на докарантинном уровне, а где-то даже выше».

В ресторанном бизнесе тоже – без потерь, сообщили «Новому Дню» в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. С начала 2020 года полностью прекратили деятельность 89 точек общепита, но зато открылись 120 новых предприятий. Для сравнения, за весь прошлый год в регионе закрылось 116 точек и открылось 224. «Данных о полном прекращении деятельности предприятий питания по причинам введения ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса нет», – сообщили «Новому Дню» в министерстве АПК.

Эту информацию агентству подтвердил и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Лично я таких примеров не знаю. Предполагаю, что такое возможно, но прямых обращений в палату не было, – прокомментировал «Новому Дню» Андрей Беседин. – Думаю, что в большинстве случаев люди, которые занимаются бизнесом, так просто его не бросят после первой же волны неприятностей. Если будет нескончаемая череда подобных испытаний, то у бизнеса может не хватить прочности. Предполагаю, что если кто-то и закрылся после первого локдауна, то это, скорее, случайные люди. Потому что предприниматели вкладывают в свой бизнес не только деньги, но и энергию, строят планы, просчитывают риски и так просто не закрывают».

Всего, по данным министерства агропромышленного комплекса, в регионе работает 7 594 предприятия общественного питания, из них около 35% – столовые, 27% – буфеты, кафетерии, кофейни и прочее, 18% – кафе. Доля ресторанов и баров в общем числе небольшая: по данным на начало 2020 года ресторанов было 257 на всю область (3,7% от общего числа точек общепита), баров – 421 (6,1%).

Напомним, ограничительные меры в Свердловской области постепенно вводились с середины марта. Летним верандам ресторанов разрешили работать с 1 июля, принимать посетителей непосредственно в помещениях кафе, бары и прочие точки общественного питания смогли только с 18 августа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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