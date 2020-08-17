В Свердловской области разрешили работать ресторанам и детским садам

В Свердловской области принята очередная порция послаблений режима, который был введен в конце марта в связи с коронавирусом. Указом и.о. губернатора региона – обязанности Евгения Куйвашева, пока он в отпуске, исполняет его зам Алексей Орлов – в области разрешили работу ресторанов, кафе, столовых, бистро и других заведений общепита в привычном формате.

Ранее, напомним, они могли работать только навынос или принимать гостей на летних верандах. О том, что сегодня будут сняты ограничения на работу ресторанов, «Новый День» уже сообщал.

Также, согласно документу, сняты ограничения на работу баз отдыха и санаторно-курортных организаций, разрешены групповые экскурсии до 20 человек, возобновляется работа детско-юношеских спортивных школ.

Кроме того, Орлов открыл все детские сады и разрешил работать с 50-процентоной загрузкой организациям, оказывающим услуги по дневному уходу за детьми.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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