Несмотря на указ об открытии детсадов, они продолжат работу с загрузкой 50%

С сегодняшнего дня в Свердловской области разрешено работать и муниципальным, и частным детским садам с лицензией и без нее, но в министерстве образования сообщили, что пока не планируют открывать садики на 100%. Учреждения продолжат работать, как работали и до указа, – с половинной загрузкой. Единственное послабление коснется садиков без лицензий и групп по уходу за детьми: теперь им тоже разрешено открыться на половину мощности.

Напомним, накануне и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, который разрешает открыться детсадам в штатном режиме. В документе речь идет и о муниципальных, и о частных садиках, а также о группах по уходу за детьми, которые не имеют образовательных лицензий. Но министерство образования и молодежной политики сегодня попросило не торопиться и трактовать указ совсем не так, как он написан.

«Органам образования муниципалитетов и администрациям частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, рекомендовано трактовать поправки в указ №100-УГ таким образом, что режим их работы предполагает 50-процентную наполняемость групп», – сообщили в региональном оперштабе.

Таким образом, для муниципальных садиков новый указ ничего не меняет: они работают в таком режиме с начала июля. Министр Юрий Биктуганов пояснил, что таким образом садам дают «время адаптироваться к работе в новых условиях».

«Мы решили еще на какой-то период сохранять их загрузку в пределах 50 процентов с тем, чтобы в краткосрочной перспективе с уверенностью перейти к полноценной работе с обязательным выполнением всех предписаний Роспотребнадзора», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Новшеством является только то, что с загрузкой 50% теперь могут работать и так называемые группы по уходу, которые составляют большую часть существующих частных садиков. Правда, по сообщениям родителей, многие из них работали и ранее – нелегально.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что уже ведется подготовка муниципальных садов к работе в штатном режиме. «Проводятся необходимые мероприятия для выполнения санитарно-противоэпидемических требований. Дошкольные организации оснащаются необходимым количеством оборудования по профилактике новой коронавирусной инфекции. О дате работы детских садов в штатном режиме будет сообщено дополнительно, после получения региональных нормативно-правовых документов», – сообщили в пресс-службе департамента.Добавим, что раньше Юрий Биктуганов говорил, что детские сады начнут работать в штатном режиме с 1 сентября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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