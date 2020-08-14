С 1 сентября в Свердловской области планируют открыть все детские сады в штатном режиме

Детские сады в Свердловской области планируют открыть, как и школы, 1 сентября. Сейчас проводится опрос родителей, чтобы понять насколько заполненными будут группы.

«Сегодня детские дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп, а также в режиме 50% наполнения от общей мощности садика. 1 сентября мы рассматриваем вопрос открытия детсадов в каждом муниципальном образовании, с учетом [потребности родителей]. Сейчас проводится опрос родителей, чтобы понять их необходимостьвыходить на работу в организации. Исходя из опроса планируем начало года тоже 1 сентября в обычном режиме», – прокомментировал сегодня во время брифинга министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Он также сообщил, что колледжи, техникумы и вузы ориентированы на очную форму работы, начиная с 1 сентября.

Напомним, детские сады в Свердловской области закрыты с конца марта. В апреле было объявлено о создании дежурных групп, прежде всего, для детей работников экстренных служб и непрерывных производств. С конца мая число дежурных групп постепенно увеличивали. А с начала июля в регионе разрешили работать садикам в штатном режиме, но с загрузкой не более 50%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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