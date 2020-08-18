Эксперты назвали послабления полумерами: открытие санаториев и ресторанов уже не спасет туристический сезон

В Свердловской области с сегодняшнего дня сняты ограничения на работу ресторанов и кафе, а также разрешены экскурсии с числом участников до 20 человек. Работники туротрасли называют новые послабления полумерами и считают, что загубленный сезон они уже не спасут. Из плюсов – возможность поесть в общепите, а не на улице, и то, что теперь не придется делить туристов на группы по 5 человек.

Напомним, накануне и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ, которым вводятся некоторые послабления. В частности, с 18 августа в регионе сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита. Сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Кроме того, разрешены групповые экскурсии в музеях с численностью до 20 человек. Казалось бы, все принятые послабления должны благоприятно сказаться на сфере внутреннего и въездного туризма, но эксперты туротрасли Урала настроены скептически: высокий сезон уже закончен и никакого оживления на рынке не будет.

«Для детского туризма этот указ не сильно актуален, никакие туры сейчас организовывать никто уже не будет, дети скоро в школу пойдут. Для нас тоже сезон уже фактически прошел, мы уже работаем над крупными проектами на будущие сезоны, разрабатываем крупные инфраструктурные проекты. Даже, если честно, уже не отслеживаем какие-то такие указы, потому что это все полумеры. Сейчас погода продолжит портиться, и я не вижу смысла уже разворачивать какие-то масштабные автобусные маршруты по Уралу», – рассказал «Новому Дню» руководитель группы компаний «Виста» (в прошлые сезоны ГК активно продвигала автобусные туры по Уралу) Максим Пузанков.

Представители принимающих компаний, которые организуют поездки по Свердловской области для жителей других регионов, тоже считают, что послабления, принятые под занавес сезона, особой роли не сыграют.

«Наша компания занимается внутренним туризмом, в основном – организацией отдыха школьников. Естественно, у нас все лето прошло впустую. К началу весны у нас были сформированы группы школьников из разных городов, которые готовы были приехать в Екатеринбург на каникулы в марте, в мае. Но с марта вся полугодовая подготовительная работа была разрушена. То же касается и организации летнего отдыха. И этот указ сезон не спасет, – отметила руководитель отдела регионального туризма уральского туроператора «Юва» Ольга Дегтярева. – Но если говорить о частных случаях, конечно, снятие ограничений – это хорошо. У нас буквально завтра приезжает группа из Санкт-Петербурга в составе 10 человек. Если бы ограничения не сняли, пришлось бы в каждый музей туристов делить на две группы по 5 человек, платить за работу экскурсовода дважды. Сейчас они пойдут все вместе одной группой. То же самое про питание. Группа поедет в Невьянск, в «Оленьи ручьи», и изначально нас предупреждали, что туристов не смогут обслужить в кафе, только вынесут еду в одноразовой посуде, чтобы они ели в автобусе. Сегодня я звонила – общепит открылся, готовы кормить туристов».

По мнению директора Уральской ассоциации туризма, руководителя уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, принятые послабления в большей мере повлияют на отрасль с психологической точки зрения: туррынок воспринимает их как хороший знак – эпидемия отступает и можно строить планы.

«Летний сезон в этом году окончательно упущен, и не думаю, что новые послабления сильно что-то изменят. Насколько мне известно, санатории и без этого указа настраивались на возобновление работы с сентября. Это больше психологический момент, хороший шаг и жест, позволяющий туроператорам и принимающим компаниям строить планы на осень. Но ничего революционного для отрасли не произошло», – отметил Михаил Мальцев.

Музейщики пока не готовы оценить, насколько им улучшит жизнь разрешение принимать экскурсии по 20 человек. Такие группы бывают не так уж и часто. Но некоторые готовят под новые послабления определенную программу. Так, в музее истории собираются через две недели делать офлайн-экскурсии на улице, и не исключают, что будут набирать группы по 20 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Уральские эксперты дали прогноз, когда закончится коронавирусный кризис. / Прокуратура начала проверку в ЦПКиО после поломки аттракциона «Катапульта» (ФОТО, ВИДЕО). / Психолог: есть только две причины, по которым ребенок может не хотеть в школу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»