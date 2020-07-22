За отдых в Свердловской области будут доплачивать по 5 тысяч рублей

Ростуризм разрабатывает программу стимулирования поездок по России, по которой туристы смогут получить кешбэк от 5000 рублей, если купят путевку по карте «Мир». Свердловская область вошла в список регионов, за путешествие по которому можно будет получить эти деньги. Правда, придется соблюсти несколько условий.

Программу стимулирования путешествий внутри России разрабатывает Федеральное агентство по туризму совместно с оператором платежной системы «Мир». Пока что это только проект. Но, как говорят эксперты туррынка, акцию планируют запустить уже с августа этого года, деньги на это выделены из резервного фонда.

Сегодня Ассоциация туроператоров России впервые опубликовала подробности проекта, который Ростуризм разослал туристическим компаниям для ознакомления. Суть его сводится к тому, что туристам, которые купят у туроператора путевку и оплатят ее картой «Мир», при определенных условиях вернется бонус в размере от 5 000 рублей.

«Тур должен включать перевозку (любой вид транспорта) и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле», – пишет «Вестник АТОР».

Чем дороже тур – тем больше кешбэк: за туры стоимостью от 25 до 50 тысяч вернут 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч – 10 тысяч, за туры с ценником выше 75 тысяч рублей – уже 15 тысяч рублей.

Причем Ростуризм составил список из 44 регионов, покупая туры по которым, можно получить деньги, и установил сроки реализации туров. Если купить тур в Свердловскую, Челябинскую или Тюменскую область с датами с 15 августа по 20 декабря, то можно получить кешбэк. Однако эксперты сомневаются, что Урал сможет выдержать конкуренцию с другими регионами из списка, ведь в нем более популярные у туристов Карелия, Бурятия (Байкал), Татарстан, Хакасия и другие регионы. Но проект все равно оценивают положительно.

«Даже если этот проект не сработает по своему прямому назначению – увеличить поток в регионы, – он все равно поспособствует тому, что человек обратит внимание на какие-то новые регионы, посмотрит, поинтересуется, – считает директор Уральской ассоциации туризма, глава регионального отделения Российского союза индустрии Михаил Мальцев. – Хотя, конечно, одних стимулирующих мер мало. Нужно, чтобы и сам туристический продукт был хороший. Для этого должно быть достаточное количество качественных средств размещения, нужны брендовые маршруты, которые привлекли бы именно туристов, а не деловых туристов. Пока такое есть только в Екатеринбурге, но не в области. Область не воспринимается как привлекательное туристическое направление, и о массовости мы не говорим».

Кстати, самые популярные маршруты внутрироссийского туризма вошли в отдельный список из 11 пунктов, чтобы не конкурировать с менее популярными регионами. Так, кешбэк за путешествия по массовым направлениям можно будет получить только «не в сезон» – с 1 октября по 20 декабря. Речь идет о Крыме и Краснодарском крае, Алтае, Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Добавим, что Ростуризм рассчитывает запустить акцию уже с августа. В рассылке туроператорам предлагалось до 29 июля разместить на своих сайтах рекламу с продвижением нового предложения. Деньги на кешбэк будет давать государство – из резервного фонда. Проект распоряжения правительства о выделении Ростуризму средств был принят на заседании 16 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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