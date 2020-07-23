Туроператоры пока не объявили о продаже туров в Свердловскую область, за которые обещан кешбэк в 5 тысяч

Крупные федеральные туроператоры начали анонсировать свое участие в акции Ростуризма, в рамках которой туристам будут выплачивать кешбэк за туры внутри России. В основном туристические компании говорят, что будут продавать Карелию, Хакасию, Татарстан и центральные регионы. О Свердловской области пока никто не говорит. Возможно, туры по Уралу с кешбэком будут продавать местные операторы.

Большинство федеральных туроператоров, которые ведут сейчас продажи туров по России, выразили готовность присоединиться к программе, сообщили в Ассоциации туроператоров. Они уже отправили свои заявки по списку регионов в Ростуризм. В основном операторы перечисляют относительно популярные внутрироссийские регионы: Карелию, Татарстан, Камчатку, Калининград. В списке от компании «Алеан», которая и раньше специализировалась на внутреннем туризме, регионов больше – есть Иркутская, Астраханская, Сахалинская области, Пермский край и другие. Свердловской области пока в заявленных списках нет.

Не исключено, что в ближайшие дни о своем участии заявят небольшие региональные туроператоры, которые и раньше продавали туры выходного дня по Уралу. Но, как ранее писал «Новый День», вряд ли акция с кешбэком сделает Свердловскую область популярной у туристов: в регионе пока мало брендированных маршрутов, качественных средств размещения и не развита туристическая инфраструктура.

Добавим, турагентства пока что из этой акции вообще исключены. Существующий проект предполагает, что путешественник должен покупать тур напрямую у туроператора, исключая посредников. В этом эксперты рынка видят некоторую несправедливость и потенциальные сложности для туристов.

«Мы обсуждали текущий проект с представителями Ростуризма, с главой «Турпомощи» Александром Осауленко, и настораживает всех одно: из традиционной цепочки туроператор – турагент – турист в данном варианте исключены турагентства, – говорит руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Туры внутри России – продукт новый и сам по себе непростой. Сейчас туристам предлагается покупать такие туры без какой-либо консультации турагентов – туроператоры не проводят консультации и подбор тура, у них другой функционал – этот тур собрать. И получается, что турист не сможет уточнить, какие будут климатические условия, какого качества отель и прочие важные моменты. Даже хорошо образованные люди не всегда знают, в каких регионах России какие особенности. И в результате мы можем получить недовольного клиента: который купил тур сам, без советов профессионалов, в итоге на отдыхе столкнулся с неожиданными неприятностями».

При этом пока непонятно, будет ли проект дорабатываться. Ведь его реализация запланирована уже на август.

Напомним, Ростуризм разработал программу стимулирования поездок по России, по которой туристы смогут получить кешбэк от 5 000 рублей, если купят путевку по карте «Мир». Чем дороже тур – тем больше кешбэк: за туры стоимостью от 25 до 50 тысяч вернут 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч – 10 тысяч, за туры с ценником выше 75 тысяч рублей – уже 15 тысяч рублей. При этом, конечно, нужно соблюсти ряд условий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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